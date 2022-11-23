OECD, 2023'te küresel olarak "önemli bir büyüme yavaşlaması" öngörüyor.

OECD'nin son raporuna göre, gelişmekte olan ekonomilerin gücü sayesinde dünya ekonomisi gelecek yıl yüzde 2,2 büyüyecek .

Ancak OECD, Ukrayna'daki savaşın ekonomileri eşit olmayan bir şekilde etkilediğini, ticaret ve enerji fiyatlarındaki artışın yükünü Avrupa ülkelerinin çektiğini söyledi.

G7, ABD, İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya ve Japonya'yı içeriyor.

OECD'ye göre, gruptaki çoğu ülkede büyümenin daha zayıf olması beklenirken, yalnızca Almanya ve İngiltere'de daralma yaşanacak.

OECD, İngiltere ekonomisinin 2023'te yüzde 0,4 oranında küçülmesini ve ardından 2024'te yalnızca yüzde 0,2'lik sığ bir büyümenin gelmesini bekliyor.

Bu ayın başlarında İngiltere Merkez Bankası gerilemenin iki yıl sürebileceğini tahmin etmişti.