Ulusal Yol Güvenliği Organizasyonu (FRSC) Kuzeydoğu Koordinatörü Rotimi Adeleye, yaptığı açıklamada, Borno eyaletine Maiduguri-Damaturu kara yolunda bir araç ile iki yolcu otobüsünün çarpıştığını belirtti.

Adeleye, kazada 37 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını bildirdi.

Tedaviye alınanlardan bazılarının durumunun ağır olduğunu aktaran Adeleye ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.

Adeleye kazaya aşırı hızın yol açmış olabileceğini ifade etti.