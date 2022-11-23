Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba 05:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijerya'da zincirleme trafik kazasında 37 kişi hayatını kaybetti
Nijerya'nın Borno eyaletinde bir araç ile iki yolcu otobüsün karıştığı trafik kazasında 37 kişi yaşamını yitirdi.
Ulusal Yol Güvenliği Organizasyonu (FRSC) Kuzeydoğu Koordinatörü Rotimi Adeleye, yaptığı açıklamada, Borno eyaletine Maiduguri-Damaturu kara yolunda bir araç ile iki yolcu otobüsünün çarpıştığını belirtti.
Adeleye, kazada 37 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını bildirdi.
Tedaviye alınanlardan bazılarının durumunun ağır olduğunu aktaran Adeleye ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.
Adeleye kazaya aşırı hızın yol açmış olabileceğini ifade etti.
Etiketler: Nijerya Trafik Kazası
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