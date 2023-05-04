Girişimci iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, 56 Starlink uydusunu daha yörüngeye gönderdi.
İnternet uydularını taşıyan Falcon-9 roketi ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan yerel saatle 03.31'de başarılı bir şekilde fırlatıldı.
Falcon-9'un yeniden kullanılabilirlik özelliğine sahip ilk aşama güçlendiricisinin Atlantik Okyanusu'nda bulunan insansız platform `A Shortfall of Gravitas`a ineceği açıklandı.
Öte yandan SpaceX, dünyanın farklı kesimlerinde internet bağlantısına erişimde zorluk yaşayan bölgelere geniş bant internet hizmeti sağlamak amacıyla geliştirildiği bilinen Starlink uydularından 46'sını geçtiğimiz hafta yörüngeye göndermişti.