Parçalı Bulutlu 17.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Cnet 04.05.2023 10:42

Google'dan yeni adım: Hesap şifrelerini unutmak tarihe karışıyor

Google, geçiş anahtarlarını kullanarak farklı hesaplardan oturum açma imkanını tüm dünyaya sundu. Geçiş anahtarları umulduğu gibi başarılı olursa, parolaları tamamen hayatımızdan silecek, güvenli bir yol oluşacak.

Google'dan yeni adım: Hesap şifrelerini unutmak tarihe karışıyor

Google, yeniliği "Uygulamalarda ve web sitelerinde oturum açmanın en kolay ve en güvenli yolu ve "şifresiz bir geleceğe" doğru büyük bir adım olan geçiş anahtarlarını ilk kez kullanıma sunmaya başladık. Bir süredir biz ve sektördeki diğer kişiler, parolalara daha basit ve daha güvenli bir alternatif üzerinde çalışıyoruz. Parolalar bir süre daha bizimle olacak olsa da, genellikle hatırlanmaları can sıkıcıdır ve yanlış ellere geçerlerse sizi riske atarlar." notuyla duyurdu.

Apple, Microsoft, Google ve diğer teknoloji devleri tarafından geliştirilen geçiş anahtarları, oturum açma ayrıcalıklarınızı telefonunuza veya bilgisayarınıza bağlayan güçlü bir kriptografik güvenlik temeli kullanıyor.

Hatırlanması gereken belirsiz harf, rakam ve noktalama işaretleri dizisine gerek kalmıyor.

Parolalar genellikle parmak izi veya yüz tanıma gibi bir biyometrik kimlik doğrulama adımı kullanıyor, ancak başka seçenekler de mümkün.

Geçiş anahtarları umulduğu gibi başarılı olursa, parolaları tamamen silecek kadar güvenli ve kullanımı kolay olacak.

Şifre anahtarları, daha güvenli ve kolay bir şekilde şifre değişimine olanak tanıyor.

Şifre anahtarları sayesinde kullanıcılar, uygulamalarda ve web sitelerinde oturum açmak için biyometrik sensör, PIN ya da desen kullanarak oturum açabiliyor.

Böylece kullanıcıların şifrelerini hatırlamaları ve yönetmeleri gerekmiyor.

ETİKETLER
Google
Sıradaki Haber
Michelle Obama, çocukların sağlıklı beslenmesi için gıda şirketi kurdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:57
Macron'un ziyaret edeceği lisenin çevresinde protesto yasaklandı
10:49
Ruanda'da sel ve heyelanlarda ölü sayısı 129'a çıktı
10:38
Michelle Obama, çocukların sağlıklı beslenmesi için gıda şirketi kurdu
10:34
Oyun konsolu satma bahanesiyle 260 bin lira dolandırdılar
10:23
Rusya'nın Krasnodar bölgesinde petrol rafinerisine İHA ile saldırı düzenlendi
10:13
GSM şirketini dolandıran 6 şüpheli yakalandı
İsrail güçleri Nablus'a baskın düzenledi
İsrail güçleri Nablus'a baskın düzenledi
FOTO FOKUS
Kadıköy'de istek parça cinayeti
Kadıköy'de istek parça cinayeti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ