Ruanda'da sel ve heyelanlarda ölü sayısı 129'a çıktı

Ruanda basınında yer alan haberlere göre, ülkede dün başlayan sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı arttı.

Yakın dönemde ülkedeki en büyük felaketlerden biri olduğu belirtilen sel ve toprak kaymalarında 129 kişi hayatını kaybetti.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, sel ve toprak kaymalarında çok sayıda ev kullanılamaz hale geldi, tarım arazileri zarar gördü, Mukamira-Ngororero ve Rubavu-Rutsiro yollarında hasar oluştu.

Ruanda Meteoroloji Müdürlüğü, mevsim normallerinin üzerindeki yağışların mayısta ülkenin birçok bölgesini etkisi altına alacağını açıklamıştı.