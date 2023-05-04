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Dünya
AA 04.05.2023 10:47

Ruanda'da sel ve heyelanlarda ölü sayısı 129'a çıktı

Ruanda'nın batı ve kuzey eyaletlerinde dünden bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında ölü sayısı 129'a çıktı.

Ruanda'da sel ve heyelanlarda ölü sayısı 129'a çıktı
[Fotograf: Reuters]

Ruanda basınında yer alan haberlere göre, ülkede dün başlayan sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı arttı.

Yakın dönemde ülkedeki en büyük felaketlerden biri olduğu belirtilen sel ve toprak kaymalarında 129 kişi hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Reuters

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, sel ve toprak kaymalarında çok sayıda ev kullanılamaz hale geldi, tarım arazileri zarar gördü, Mukamira-Ngororero ve Rubavu-Rutsiro yollarında hasar oluştu.

Ruanda Meteoroloji Müdürlüğü, mevsim normallerinin üzerindeki yağışların mayısta ülkenin birçok bölgesini etkisi altına alacağını açıklamıştı.

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