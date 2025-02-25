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Dünya
AA 25.02.2025 10:03

Soykırımcı İsrail'in yardım girişini kısıtladığı Gazze'de 3 çocuk şiddetli soğuk nedeniyle öldü

Ateşkese rağmen İsrail'in yardım girişini kısıtladığı Gazze Şeridi'nde 3 çocuk şiddetli soğuk nedeniyle hayatını kaybetti.

Soykırımcı İsrail'in yardım girişini kısıtladığı Gazze'de 3 çocuk şiddetli soğuk nedeniyle öldü
[Fotograf: AA]

İşgalci İsrail'in 15 ayı aşkın süre devam eden saldırılarının ardından varılan ateşkese rağmen yardımların girişini kısıtlaması nedeniyle barınma ve ısınma sıkıntısı yaşanan Gazze'de etkili olan soğuk havalar bölge halkının acılarını artırıyor.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın sağlık kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Gazze'de 3 çocuk şiddetli soğuk nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynaklar, soğuk havanın etkili olduğu Gazze'de çok sayıda çocuğun durumunun "kritik" olduğunu söyledi.

Gazze'de soğuktan ölen çocukların sayısı 10'a yükseldi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinin verilerine göre, daha önce 7 çocuk Gazze'de şiddetli soğuk sebebiyle hayatını kaybetmişti.

Soykırımcı İsrail'in Gazze'de 15 aydan uzun süre devam eden saldırılarında 14 bini enkaz altında kaybolanlar olmak üzere 61 binden fazla Filistinli öldü, 2 milyon kişi yerinden edildi.

Hastane, ev ve yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okulların da hedef alındığı saldırılarda Gazze Şeridi'nin altyapısının yüzde 88'i yok oldu.

İsrail'in uzun süre Gazze'ye insani yardımların girişini de engellemesi nedeniyle bölge halkı yiyecek, temiz su, barınma ve ısınma malzemeleri gibi yardımlara ihtiyaç duyuyor.

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