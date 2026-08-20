100 yaşını aşan bireylerin bağışıklık sisteminde kanserle mücadele eden hücrelerin arttığı tespit edildi

Osaka Üniversitesinden immünolog Kosuke Hashimoto liderliğindeki araştırmacılar, bağışıklık sisteminde normalde yardımcı rol üstlenen CD4 T hücrelerinin, ilerleyen yaşla birlikte öldürücü T hücrelerine (CD4 CTL) dönüştüğünü saptadı.

Büyüyen ve aktıfliğini koruyan bu hücreler, vücutta enfekte olmuş veya kanserleşmiş hücreleri tespit ederek yok etme görevi yürütüyor.

Japonya'da yürütülen çalışmada 28 katılımcının kan örnekleri incelendi. 70, 80 ve 90'lı yaşlardaki bireylerde bu öldürücü hücrelerin oranı ortalama yüzde 4 seviyesinde kalırken, 100 yaşındaki bireylerde bu oran yüzde 9,6'ya, 110 yaşını aşanlarda ise yüzde 17,6'ya kadar yükseldi.

Elde edilen veriler, bu hücrelerin yaşlanmayla birlikte bağışıklık sisteminin tükenmesinden ziyade vücudun oluşan tehditlere karşı geliştirdiği uyum mekanizmasının bir parçası olduğunu gösterdi.

Araştırma, 100 yaşın üzerindeki bireylerde söz konusu hücrelerin yaklaşık üçte birinin tek bir orijinal hücrenin klonları olduğunu ortaya koydu.

Uzmanlar, yaş ilerledikçe artan anormal ve kanserli hücre tehditlerine karşı bağışıklık sisteminin bu özel hücreleri çoğaltarak savunma mekanizması oluşturduğunu değerlendiriyor.

Araştırmacılar, elde edilen bulguların olağanüstü uzun yaşamın sırlarını ve yaşlanmaya bağlı oluşan hücresel değişimleri anlamada önemli bir adım olduğunu ifade ediyor.