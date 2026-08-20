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Türkiye
DHA 20.08.2026 08:54

Balık tutmak için nehre açılan 2 kişi mahsur kaldı

Adana’nın Kozan ilçesinde balık tutmak için Göksu Nehri’ne açıldıkları botun kayalıklara oturması sonucu mahsur kalan 2 kişi itfaiye ve arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Balık tutmak için nehre açılan 2 kişi mahsur kaldı

Gece saatlerinde Kozan ilçesi Göksu Nehri Salmanlı tünelleri yakınında isimleri öğrenilemeyen 2 kişi, balık tutmak için şişme bot ile Göksu Nehri’ne açıldı.

Bir süre sonra botun, kıyıya yakın noktada kayalığa oturması üzerine bu kişiler mahsur kaldı. Gecenin karanlığı ve zeminin balçık olması nedeniyle bottan inemeyen 2 kişi, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Yesevi Arama Kurtarma (YAK) ekipleri sevk edildi. Ekipler, sarp yamaçtan kıyıya inerek, bottakilere ulaştı.

Mahsur kalanlar, ekiplerin kontrolünde halatla güvenli bölgeye çıkarıldı. Kurtarılan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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