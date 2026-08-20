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Türkiye
AA 20.08.2026 06:12

Gemide zehirlenme şüphesi: 4 kişi hastanelik oldu

İstanbul Zeytinburnu açıklarında Marshall Adaları bayraklı gemide zehirlenme şüphesiyle 4 mürettebat rahatsızlandı. Çin ve Myanmar uyruklu personel, ekiplerin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Gemide zehirlenme şüphesi: 4 kişi hastanelik oldu

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 19 Ağustos Çarşamba günü saat 17.00 sıralarında Zeytinburnu'nun 9 deniz mili açığında bulunan Marshall Adaları bayraklı "Valianta" isimli gemiden zehirlenme şüphesiyle yardım talebinde bulunuldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık görevlileri, AFAD Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) personeli ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi.

Olaydan etkilenen Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı 3 kişi ile 1 Myanmar uyruklu, sahil güvenlik botuyla Ataköy'e getirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi.

Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 4 gemi personelinin tedavi altına alındığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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