Soykırımcı İsrail'in ölüm fermanı: Hasta Filistinlileri Gazze’ye geri gönderme planı

16 yaşındaki Yamen Al-Najjar, iki yıldır annesiyle birlikte Doğu Kudüs’te 6 metrekarelik bir hastane odasında yaşıyor.

Gazze’deki evrak işlemleri tamamlanamadığı için üçüncü bir ülkeye sevki yapılamayan Yamen, nadir görülen kanama bozukluğu nedeniyle sürekli ağrı ve halsizlik yaşıyor.

Annesi Haifa Al-Najjar, İsrail makamlarının tüm Gazze’li hastaları geri göndereceğini duyurmasının ardından “Bu, oğlum için bir ölüm fermanı” dedi.

En az 89 hasta ve refakatçi geri gönderilmek isteniyor

Makassed ve Augusta Victoria hastanelerindeki doktorlar, en az 89 hasta ve refakatçinin Gazze’ye gönderileceğini doğruladı.

Hastaneler, bazı hastaların dönmeyi kabul ettiğini ancak büyük çoğunluğun ağır sağlık durumu nedeniyle buna karşı çıktığını belirtiyor.

Dünya Sağlık Örgütü, geçen ay Gazze’deki hastanelerin yüzde 94’ünün hasar gördüğünü ya da yıkıldığını açıkladı.

En genç hastalar, Kudüs’te tedavi için getirilen hamile kadınların yeni doğan bebekleri; en yaşlıları ise 85 yaşındaki bir hasta. Birçoğu savaş başlamadan önce Kudüs’e sevk edilmişti.

WHO yetkilisi Salwa Massad, İsrail ordusunun bölgedeki sivil idaresi COGAT’ın hastaların nakli için örgütten lojistik destek talep ettiğini söyledi.

“Bu karar insan haklarına, tıbbi etik kurallarına ve hukuka aykırı”

İsrail merkezli İnsan Hakları İçin Hekimler (PHRI), hastaların Gazze’ye geri gönderilmesini “ahlaki, tıbbi ve hukuki açıdan kabul edilemez” olarak değerlendirdi. PHRI, uluslararası hukuka göre İsrail’in tedavi altındaki hastaların bakımını sürdürmekle yükümlü olduğunu vurguladı.

PHRI’den Aseel Aburass, “Gazze’deki sağlık sistemini büyük ölçüde yok eden İsrail’dir. Bu nedenle bu hastaların hayatlarından geri çekilme hakkı yoktur” dedi.

Bölge milletvekili Ahmed Tibi de benzer bir açıklama yaparak, “Hastaları bu koşullarda geri göndermek ölüm tehdididir. Hava saldırısı ile değil, tedavi eksikliği ile ölürler” değerlendirmesinde bulundu.

“Geri gönderilirsem iki gün yaşayamam”

Han Yunus’tan gelen Nafez Al Qahwaji, üç kez haftalık diyaliz gerektiren böbrek yetmezliği nedeniyle Kudüs’te tedavi görüyor. “Bizi göndermek istiyorlar ama Gazze’de hastalar insanlık dışı koşullarda. Oraya gidersem iki gün yaşayamam” dedi.

Cebaliya’dan Nael Ezzeddine ise dönmeyi kabul ettiğini söyledi. Kalp rahatsızlığı nedeniyle 25 aydır hastanede olan Ezzeddine, ailesinin Deir el-Belah’taki çadır kentte yaşadığını belirtti. “Ailemi özledim. Onlarla olmak istiyorum. Burada kalmamın bir anlamı yok” ifadelerini kullandı.

Daha önce de geri gönderme girişimi olmuştu

Mart 2024’te İsrail makamlarının Kudüs’teki hastanelerden 22 Filistinliyi Gazze’ye göndermeye hazırlandığı ortaya çıkmış; aralarında yeni doğan bebeklerin ve kanser hastalarının bulunduğu bu grup için İsrail Yüksek Mahkemesi geçici durdurma kararı vermişti.