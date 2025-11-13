Çocuklarda yüksek tansiyon vakaları 20 yılda neredeyse iki kat arttı

Zhejiang Üniversitesi Tıp Fakültesinden Dr. Peige Song’un da aralarında bulunduğu araştırma ekibi, bulgularını The Lancet Child and Adolescent Health dergisinde yayımladı.

Çalışmaya göre 2000 yılında erkek çocuklarda yüzde 3,4, kız çocuklarda yüzde 3 olan yüksek tansiyon oranı, 2020’de sırasıyla yüzde 6,5 ve yüzde 5,8’e yükseldi.

“Modifiye edilebilir bir risk”

Harvard Tıp Fakültesinden Dr. Mingyu Zhang, yüksek tansiyonun çocukluk döneminde ortaya çıkmasının ilerleyen yıllarda kalp hastalığı için önemli bir risk faktörü oluşturduğunu belirtti.

Dr. Song ise sağlıklı beslenme ve kilo kontrolüyle erken müdahalenin mümkün olduğuna dikkat çekerek “Bu, değiştirilebilir bir risk” değerlendirmesinde bulundu.

Obezite, beslenme ve hareketsizlik başlıca nedenlerden

Uzmanlara göre çocukluk çağı obezitesi, insülin direnci, inflamasyon ve damar fonksiyonundaki bozulmalar nedeniyle yüksek tansiyonda önemli bir rol oynuyor.

Yüksek sodyum alımı, işlenmiş gıdalar, yetersiz uyku, stres ve genetik yatkınlık da risk faktörleri arasında gösteriliyor.

Araştırmaya göre çocuklar geçmiş kuşaklara kıyasla daha az hareket ediyor ve ekran karşısında daha fazla zaman geçiriyor. Çevresel kirleticilerin de tansiyon üzerinde etkili olabileceği belirtiliyor.

Daha önce Dr. Zhang’ın yürüttüğü bir çalışma, hamilelik döneminde PFAS adlı kimyasallara maruz kalmanın çocuklarda yüksek tansiyon riskini artırabileceğini ortaya koymuştu. PFAS, çevrede uzun süre bozulmadan kalan ve “sonsuz kimyasallar” olarak adlandırılan maddeler arasında yer alıyor.

Aileler tek ölçüme güvenmemeli

Araştırma ekibi, 21 ülkeden derlenen 96 çalışmayı analiz etti.

Bu kapsamlı veri, yalnızca doktor muayenesindeki ölçümlere değil, evde yapılan tansiyon takiplerine de dayanıyor.

Bulgulara göre “maskelenmiş hipertansiyon” çocuklarda en yaygın yüksek tansiyon türü. Yani çocukların tansiyonu muayenehanede normal görünse bile evde yapılan ölçümlerde yüksek çıkabiliyor.

Uzmanlar, tek bir ölçümün yeterli olmayabileceğini, daha kapsamlı ve sürdürülebilir takip yöntemlerine ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor.

Çocuklarda sağlıklı alışkanlıklar öne çıkıyor

Beslenme uzmanları, çocuklarda yüksek tansiyon riskini azaltmak için baskı, yasaklama ve suçlama yerine sağlıklı davranışların keyifli biçimde teşvik edilmesini öneriyor.

Ailelerin birlikte yemek yemeye özen göstermesi, yiyecekleri “iyi” ya da “kötü” şeklinde kategorize etmemesi ve çocuklarla dengeli bir beslenme alışkanlığı geliştirmesi tavsiye ediliyor.