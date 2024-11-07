Soykırımcı İsrail'in Lübnan'ın Sur kentine düzenlediği hava saldırısında 14 kişi yaralandı

Ülkenin resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail savaş uçaklarının güney bölgelerine yönelik bombardımana devam ettiği belirtildi.

Güneydeki Sur kentinin el-Asar Mahallesinin İsrail hava saldırılarına maruz kaldığı aktarılan haberde, söz konusu saldırıda 12 kişinin yaralandığı ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğüne işaret edildi.

Sur bölgesinde İsrail savaş uçaklarının bir lokantayı bombalaması sonucu 2 kişinin yaralandığı vurgulanan haberde, İsrail ordusunun ayrıca Alma eş-Şaab beldesine de hava saldırıları düzenlediği kaydedildi.

Haberde, İsrail'in Sur kenti ve Bekaa bölgesinde de tahliye edilen 2 evi bombalayarak yerle bir ettiği ifade edildi.