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Dünya
AA 07.11.2024 19:30

Ukrayna: Rusya'nın Zaporijya'ya saldırısında 4 kişi öldü, 18 kişi yaralandı

Rus ordusunun Ukrayna'nın Zaporijya kentine düzenlediği füze saldırısında 4 kişinin yaşamını yitirdiği ve 18 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ukrayna: Rusya'nın Zaporijya'ya saldırısında 4 kişi öldü, 18 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, X hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'nın Zaporijya kentine füze saldırısı düzenlediğini belirtti.

Saldırıda sivillerin yaşadığı evler ve apartmanların hedef alındığını kaydeden Zelenskiy, "Onkoloji Hastanesi binası hasar gördü. Arama kurtarma ekipleri enkaz altında insanları arıyor." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, bu tür saldırıların Rusya ile müzakere ihtimalini de "yok ettiğini" savundu.

Rusya'nın saldırılarının önlemesinin gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, bunun için Ukrayna'nın uzun menzilli silahlarla saldırı düzenleme imkanının artırılması gerektiğini ifade etti.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada, Rus ordusunun Zaporijya kentine düzenlediği füze saldırısında 4 kişinin öldüğü, 2'si çocuk 18 kişinin yaralandığı bildirildi.

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