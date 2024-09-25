Soykırımcı İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 5 kişi öldü, 27 kişi yaralandı

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail savaş uçakları, ülkenin güneyine saldırılarını sürdürdü.

Hava saldırılarında ülkenin güneyindeki Bint Cubeyl beldesinde 3, Tebnin beldesinde 2 kişi hayatını kaybetti. Saldırılarda 27 kişi de yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail'in 23 Eylül'den bu yana ülkeye düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 573'e çıktı.

Sağlık Bakanlığı, son olarak Lübnan’ın güneyi ve Beyrut’un kuzeyine düzenlenen İsrail saldırılarında 10 kişinin öldüğünü, 29 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sabah saatlerinden beri Lübnan’da Hizbullah’a ait 100’den fazla hedefi bombaladıklarını bildirmişti. Adraee, Lübnan’a hava saldırılarını sürdürdüklerini ifade etmişti.