Açık 25.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 25.09.2024 14:07

Soykırımcı İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 5 kişi öldü, 27 kişi yaralandı

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında 5 kişi yaşamını yitirdi, 27 kişi yaralandı.

Soykırımcı İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 5 kişi öldü, 27 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail savaş uçakları, ülkenin güneyine saldırılarını sürdürdü.

Hava saldırılarında ülkenin güneyindeki Bint Cubeyl beldesinde 3, Tebnin beldesinde 2 kişi hayatını kaybetti. Saldırılarda 27 kişi de yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail'in 23 Eylül'den bu yana ülkeye düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 573'e çıktı.

Sağlık Bakanlığı, son olarak Lübnan’ın güneyi ve Beyrut’un kuzeyine düzenlenen İsrail saldırılarında 10 kişinin öldüğünü, 29 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sabah saatlerinden beri Lübnan’da Hizbullah’a ait 100’den fazla hedefi bombaladıklarını bildirmişti. Adraee, Lübnan’a hava saldırılarını sürdürdüklerini ifade etmişti.

ETİKETLER
İsrail Lübnan
Sıradaki Haber
DSÖ: Afrika'da bu yıl 30 bin maymun çiçeği vakası görüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:50
Katil İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırıda Al Manar televizyonu kameramanı öldü
14:42
İŞKUR'dan yeni uygulama: Aday Havuz Sistemi
14:51
Balıkçılıkta 'planlı üretim' dönemi
14:26
Koruma altındaki kum zambakları Muğla sahillerinde çoğalıyor
14:19
Bakan Şimşek, ABD'de yatırımcılarla görüşmelerini sürdürüyor
14:10
"Bozkırın Tezenesi" ölümünün 12. yılında mezarı başında anıldı
Karasu sahilinde görülen kıyı erozyonu etkisini artırdı
Karasu sahilinde görülen kıyı erozyonu etkisini artırdı
FOTO FOKUS
TRT Akademi İyi Bir Diksiyon İçin Rehber
TRT Akademi İyi Bir Diksiyon İçin Rehber
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ