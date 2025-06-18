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Dünya
AA 18.06.2025 10:28

Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında, yardım bekleyenlerin de bulunduğu 32 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, aralarında yardıb için bekleyenlerin de bulunduğu 32 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında, yardım bekleyenlerin de bulunduğu 32 kişi hayatını kaybetti

Sağlık kaynakları ve görgü tanıklarından aktarıldığına göre, İsrail güçleri Gazze Şeridi'nde konutların yanı sıra zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı çadır ve sivillerin toplandığı alanları hedef almaya devam ediyor.

İsrail askerleri, Gazze kentinin güneyindeki Netzarim Koridoru yakınlarında yardım bekleyen sivillerin üzerine ateş açtı. Saldırıda 11 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğu kaydedildi.

Zeytun Mahallesi'nde Filistinli aileye ait evin bombalanması sonucu biri çocuk, 3 Filistinli yaşamını yitirdi, yaralananlar oldu.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Megazi Mülteci Kampı'nda bombalı saldırı düzenlenen evde 10 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un Mevasi bölgesinde ise İsrail ordusu iki çadırı hedef aldı. Bombalı saldırıda aralarında çocukların da olduğu 8 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 55 bin 493 Filistinli yaşamını yitirdi, 129 bin 320 kişi yaralandı.

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