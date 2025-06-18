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Dünya
AA 18.06.2025 10:10

İran: İsrail ajanlarının kullandığı 14 insansız hava aracı imha edildi

İran Polis Sözcüsü Said Muntazerulmehdi, İsrail ajanlarının kullandığı değerlendirilen 14 insansız hava aracının (İHA) tespit edilerek imha edildiğini belirtti.

İran: İsrail ajanlarının kullandığı 14 insansız hava aracı imha edildi

İranlı İşçiler Haber Ajansına (ILNA) göre, Muntazerulmehdi konuya ilişkin bilgi verdi.

İranlı Sözcü, Tahran, Elburz ve İsfahan'da, İsrail ajanlarınca kullanılan "intihar amaçlı" İHA, dron ve patlayıcı malzeme üreten atölyelerin tespit edildiğini ve burada 14 İHA'nın imha edildiğini belirtti.

Elburz ve Tahran'da İHA ve patlayıcı madde taşıyan 3 aracın da ele geçirildiğini ifade eden Muntazerulmehdi, Irak polisinin de sınırda 3 İHA yüklü aracı tespit ettiğini ve faillerini yakaladığını kaydetti.

Tahran yakınlarında "İHA üssü" iddiası

İsrail basını Mossad’ın Tahran yakınlarında bir “İHA üssü” kurduğunu iddia etmişti.

Bu haberin ardından ülke içinde İsrail ajanlarının "mini dron" ve patlayıcıları üretip montajladıkları 3 katlı gizli bir atölye tespit edilmişti.

Devlet televizyonu baskının görüntülerini yayımlamıştı. Başkente yakın Rey kentindeki atölyede çok sayıda dron parçası ve patlayıcıların bulunduğu görülmüştü. p> Güvenlik güçlerinin, ülkenin çeşitli bölgelerinde ek dron üretim atölyeleri olabileceğini ve bunları tespit etmeye çalıştığı da belirtilmişti.

Tahran başta olmak üzere bazı kentlerde İsrail adına çalışan kişilerin yakalandığı bildirilmişti.

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