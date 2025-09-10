Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 64 bin 656'ya çıktı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 41 ölü ve 184 yaralının getirildiği belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 12 bin 98 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 51 bin 462 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Gazze'de son 24 saatte insani yardım alabilmek için bekleyenlerin hedef alındığı saldırılarda 12 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 456'ya, yaralananların sayısının da 17 bin 861'e ulaştığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 64 bin 656'ya, yaralıların sayısının 163 bin 503'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.