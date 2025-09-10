Açık 26.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 10.09.2025 14:00

Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 64 bin 656'ya çıktı

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 41artarak 64 bin 656'ya yükseldi.

Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 64 bin 656'ya çıktı
[Fotograf: AA]

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 41 ölü ve 184 yaralının getirildiği belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 12 bin 98 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 51 bin 462 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Gazze'de son 24 saatte insani yardım alabilmek için bekleyenlerin hedef alındığı saldırılarda 12 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 456'ya, yaralananların sayısının da 17 bin 861'e ulaştığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 64 bin 656'ya, yaralıların sayısının 163 bin 503'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

ETİKETLER
İsrail Filistin - İsrail Çatışması İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Guardian gazetesi: İsrailli keskin nişancılar Filistinli bir ailenin fertlerini tek tek katletti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:43
AYM'den önemli karar: Boşanan çiftler evlilik için 300 gün bekleyecek mi?
15:38
Muğla'da planlı su kesintileri yapılacak
15:26
Katar, İsrail'in Doha'daki saldırısıyla ilgili olarak BM Güvenlik Konseyine mektup gönderdi
15:26
Hollanda "istenmeyen kişi" ilan ettiği İsrailli iki bakanın Şengen Bölgesi'ne girişini yasakladı
15:11
OVP’de kadınların iş gücüne katılımı için yeni stratejiler
14:58
Katil İsrail ordusu Gazze’nin batısında bir binayı füzeyle vurdu
2 bin 587 rakımlı dağın zirvesinde deniz fosilleri bulundu
2 bin 587 rakımlı dağın zirvesinde deniz fosilleri bulundu
FOTO FOKUS
Kocaeli'de denize düşen kedi kurtarıldı
Kocaeli'de denize düşen kedi kurtarıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ