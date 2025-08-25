Parçalı Bulutlu 27.6ºC Ankara
Dünya
AA 25.08.2025 14:59

Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 24 saatte 58 artarak 62 bin 774'e yükseldi

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 58 artarak 62 bin 774'e ulaştı.

Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 24 saatte 58 artarak 62 bin 774'e yükseldi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 58 ölü ve 308 yaralının getirildiği belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 10 bin 900 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 46 bin 218 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Gazze'de son 24 saatte insani yardım için bekleyenlerin hedef alındığı saldırılarda 28 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 184 kişinin yaralandığı kaydedildi.

ABD-İsrail güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda öldürülenlerin sayısı 27 Mayıs'tan bu yana 2 bin 123'e, yaralananların sayısının da 15 bin 615'e ulaştığı aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 62 bin 774'e, yaralıların sayısının 158 bin 259'a yükseldiği bildirildi.

İsrail'in sınır kapılarını kapatıp yardım girişini kısıtlayarak kıtlığa sürüklediği Gazze'de son 24 saatte 11 Filistinlinin daha açlıktan hayatını kaybettiği, 7 Ekim'den beri açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 117'si çocuk olmak üzere 300'e yükseldiği kaydedildi.

İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze
