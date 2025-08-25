Parçalı Bulutlu 27.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 25.08.2025 14:37

İngiltere'nin Wight Adası'nda bir helikopter tarlaya düştü

İngiltere'nin güneyindeki Wight Adası'nda bir helikopterin tarlaya düşmesi üzerine olay yerine çok sayıda acil yardım ekibi sevk edildi.

İngiltere'nin Wight Adası'nda bir helikopter tarlaya düştü

Hampshire ve Wight Adası Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Shanklin Yolu üzerinde meydana gelen kazanın ardından yapılan ihbar üzerine polis ekiplerinin yerel saatle 09.24'te bölgeye çağrıldığı belirtildi.

Açıklamada, kaç kişinin helikopterde bulunduğunun veya yaralı olup olmadığının henüz netlik kazanmadığı bildirildi.

Ayrıca, açıklamada, polisin, bölgede çok sayıda acil servis aracının bulunduğunu belirterek, yolu trafiğe kapattığı ve vatandaşlardan bölgeden uzak durmalarını istediği kaydedildi.

Bölgedeki Hava Ambulans Servisinden yapılan açıklamada da bir doktor ve uzman sağlık görevlisinden oluşan yoğun bakım ekibinin acil servis çalışanlarıyla olaya müdahale ettiği aktarıldı.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Wight Adası'nda meydana gelen kazanın görgü tanıklarından Leigh Goldsmith, helikopterin yere çakılmadan önce dönerek sarmal hareketler yaptığını ve ardından çalılıklara çarptığını gördüğünü aktardı.

Goldsmith, helikopterde 4 kişinin bulunduğunu düşündüğünü ve helikopterin hava yastıklarının açıldığını öne sürdü.

ETİKETLER
İngiltere
Sıradaki Haber
Soykırım ordusu Gazze'de gazetecilerin bombalandığı hastane saldırısını üstlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:03
Al Jazeera: Gazze’nin susturulmasını önlemek için uluslararası baskı ve acil eylem gerekiyor
15:42
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, eski TBMM başkanları ile baro başkanlarını dinleyecek
15:43
Burhanettin Duran: Gazze'de basın özgürlüğü bir kez daha hedef alındı
15:29
Köpeğe çarpmamak için manevra yapan araç kaza yaptı: 2 ölü
15:00
Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 24 saatte 58 artarak 62 bin 774'e yükseldi
14:59
Köpeğini gezdirirken tasmasız kangalların hedefi oldu
Hasankeyf'teki tarihi yapılar havadan görüntülendi
Hasankeyf'teki tarihi yapılar havadan görüntülendi
FOTO FOKUS
İstanbul Boğazı'ndaki geçit törenine vatandaşlardan yoğun ilgi
İstanbul Boğazı'ndaki geçit törenine vatandaşlardan yoğun ilgi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ