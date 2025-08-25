Parçalı Bulutlu 27.6ºC Ankara
Dünya
AA 25.08.2025 14:25

Soykırım ordusu Gazze'de gazetecilerin bombalandığı hastane saldırısını üstlendi

İşgalci İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Nasır Hastanesi'nde 4'ü gazeteci, 1'i sivil arama kurtarma ekibi çalışanı olmak üzere en az 15 Filistinlinin öldürüldüğü saldırıyı üstlendi.

Soykırım ordusu Gazze'de gazetecilerin bombalandığı hastane saldırısını üstlendi

Ordudan, Gazze'deki Nasır Hastanesi'ne bu sabah düzenlenen 2 ayrı saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.

Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana 244 basın çalışanını öldürmesine rağmen, açıklamada İsrail ordusunun "gazetecileri hedef almadığı" iddia edildi.

Saldırıdan dolayı "üzüntü duyulduğu" ifade edilen açıklamada, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in saldırıyla ilgili soruşturma başlatılması talimatı verdiği aktarıldı.

İsrail ordusu bu sabah Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan Nasır Hastanesi'ne 2 ayrı saldırı düzenlemişti.

Nasır Hastanesi'ne düzenlenen ikinci saldırı Mısır televizyonunun canlı yayınına yansımıştı. Görüntüde İsrail ordusunun ilk saldırıda ölen ve yaralananları tahliyeye çalışan sivil arama kurtarma ekibi ile görüntü almaya çalışan gazetecileri hedef aldığı görülüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Nasır Hastanesi'ne düzenlenen saldırılarda 4'ü gazeteci, biri arama kurtarma ekibi çalışanı olmak üzere en az 15 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürdüğü gazeteci sayısı 244'e çıktı
