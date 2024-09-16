Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 35 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı açıklamada, 345 gündür devam eden saldırılarla ilgili bilgi paylaştı.

Basal, açıklamasında İsrail saldırılarının Gazze Şeridi'nin Kuzey, Orta, Gazze, Han Yunus ve Refah kentlerindeki çeşitli bölgelerde yoğunlaştığını kaydetti.

İsrail'in pazartesi günü boyunca devam eden saldırılarında aralarında çocuk ve kadınların bulunduğu 35 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini belirten Basal, işgalcilerin Gazze Şeridi'ne yemeklik mutfak gazı girişine engel olduğunu vurguladı.