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Dünya
AA 16.09.2024 23:13

Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 35 Filistinli hayatını kaybetti

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin muhtelif bölgelerine saldırıları sonucu aralarında çocuk ve kadınların bulunduğu 35 Filistinli yaşamını yitirdi.

Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 35 Filistinli hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı açıklamada, 345 gündür devam eden saldırılarla ilgili bilgi paylaştı.

Basal, açıklamasında İsrail saldırılarının Gazze Şeridi'nin Kuzey, Orta, Gazze, Han Yunus ve Refah kentlerindeki çeşitli bölgelerde yoğunlaştığını kaydetti.

İsrail'in pazartesi günü boyunca devam eden saldırılarında aralarında çocuk ve kadınların bulunduğu 35 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini belirten Basal, işgalcilerin Gazze Şeridi'ne yemeklik mutfak gazı girişine engel olduğunu vurguladı.

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