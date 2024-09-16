Açık 18.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 16.09.2024 23:06

İsrailli medyası: Savunma Bakanı Gallant'ın görevden alınması an meselesi

İsrail medyasına göre, soykırımcı Başbakan Netanyahu, birkaç saat içinde Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden aldığını duyuracak.

İsrailli medyası: Savunma Bakanı Gallant'ın görevden alınması an meselesi
[Fotograf: Reuters]

İsrail resmi televizyonu KAN'ın, güvenilir kaynaklara dayandırdığını belirttiği haberde, Netanyahu'nun birkaç saat içinde hükümeti genişletme kararını ve Gallant'ı görevden aldığını duyuracağı aktarıldı.

Haberde, Netanyahu'nun ofisi ve Adalet Bakanı Yariv Levin ile Yeni Umut Partisi Başkanı Gideon Saar arasında "ateşli müzakerelerin" sürdüğü bilgisi verildi.

Habere göre, her iki taraf da üzerine varılacak anlaşmanın ilanı için "son rötuşlarla" meşgul.

Ayrıca adı belirtilmeyen kaynaklardan aktarılan bilgilerde, görevden alınacak Gallant'ın yerine Savunma Bakanlığı koltuğuna Saar'ın getirilmesinin beklendiği aktarıldı.

Öte yandan Yediot Ahronot gazetesi, Gazze Şeridi'nde tutulan İsraillilerin ailelerinin aralarında bulunduğu yüzlerce göstericinin, Saar'ın Tel Aviv'deki evinin önünde hükümete katılmasına karşı çıktıklarına ilişkin protesto düzenlediklerini yazdı.

Haaretz gazetesi de haberinde, Netanyahu'nun ofisinin, son günlerde Başbakan'ın İsrail ordusuna Lübnan'a yönelik büyük çaplı saldırı başlatma çağrısında bulunduğu ancak Savunma Bakanı Gallant'ın buna karşı çıktığına ilişkin mesajları dolaşıma soktuğunu belirtti.

Haberde, Netanyahu'nun Lübnan'a yönelik saldırının gerçekleşip gerçekleşmemesine bakılmaksızın Gallant'ı görevden almak için zemin hazırladığı ileri sürüldü.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, aylardır Netanyahu'ya Gallant'ı görevden alması yönünde çağrıda bulunduğunu ve bunu hemen yapmanın zamanı geldiğini belirterek, "Kuzeyde bir karar verilmesi gerekiyor ve Gallant buna liderlik edecek doğru adam değil." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Netanyahu İsrail
Sıradaki Haber
Husiler tarafından Kızıldeniz'de hedef alınan Yunan gemisi güvenli alana çekildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:56
Bakan Tekin: Kayıt ücreti ya da zorla ücret alınıyor' ifadesi gerçekleri yansıtmıyor
00:52
Batman’da iki otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
00:35
İstanbul'da konvoyla yolu kapatanlara 18 bin lira ceza
23:55
Bakanlardan "Boykot" şarkısı ile Filistin'e destek
23:29
Soykırımcı İsrail, Gazze'de en az 710 bebeği öldürdü
23:22
Antalya'da tur minibüsü şarampole devrildi: 13 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paralimpik Takımı'nı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paralimpik Takımı'nı kabul etti
FOTO FOKUS
Trump'a "suikast girişiminde" bulunduğu belirtilen zanlının yakalandığı anlar paylaşıldı
Trump'a "suikast girişiminde" bulunduğu belirtilen zanlının yakalandığı anlar paylaşıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ