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Dünya
AA 16.09.2024 22:09

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi: Filistin halkı ve liderleri için Ayşenur şehittir

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, katil İsrail tarafından Batı Şeria'da katledilen Ayşenur Ezgi Eygi hakkında "Filistin halkı ve liderleri için Ayşenur şehittir." ifadesini kullandı.

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi: Filistin halkı ve liderleri için Ayşenur şehittir

Mansur, AA muhabirinin, "Size geçen hafta işgal altındaki Batı Şeria'da İsrailli keskin nişancı tarafından öldürülen Türk-Amerikan aktivisti Ayşenur Ezgi Eygi hakkında bir soru sormak istiyorum. ABD yönetimi İsrail'in açıklamasını kabul etti ve bunun bir kaza olduğunu söyledi. Görgü tanıkları ise bunun gerçek olmadığını dile getiriyor. Siz bu olayı ve Batı Şeria'daki genel durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu yanıtladı.

"Filistin halkı ve liderleri için Ayşenur şehittir." diyen Mansur, Eygi'ye suikast düzenlendiğini kaydetti.

Mansur, Eygi'nin askeri törenle Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın yerleşkesinden ebediyete uğurlandığını ifade etti.

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