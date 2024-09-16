Açık 19ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 16.09.2024 20:21

Soykırımcı İsrail'in Gazze'de bir evi bombalaması sonucu 3 Filistinli öldü

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir evi bombalaması sonucu 3 Filistinli öldü.

Soykırımcı İsrail'in Gazze'de bir evi bombalaması sonucu 3 Filistinli öldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampı'nda "Muharib" ailesine ait evi hedef aldığını duyurdu.

Basal, İsrail ordusunun saldırısında 3 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını aktardı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795’i çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 226 Filistinli öldü, 95 bin 413 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

ETİKETLER
İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze İsrail
Sıradaki Haber
BM: Gazze'de durum giderek kötüleşiyor, ortak insanlığımız tehlikede
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:18
Filistin'in BM Daimi Temsilcisi: Filistin halkı ve liderleri için Ayşenur şehittir
22:21
Artvin'de sağanak: Heyelan ve taşkınlar nedeniyle 32 köy yolu kapandı
21:55
Kırmızı bültenle aranan dolandırıcılık şüphelisi Bodrum'da yakalandı
21:56
BM: İsrail'in "tahliye emirleri" Gazze'nin yüzde 85'ini kapsıyor
21:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yapay zeka ürünü "Boykot" şarkısı ile Filistin'e destek
21:50
Altun'dan Gazze için 'boykot' paylaşımı: Filistin özgürlüğüne kavuşana kadar mücadelemiz sürecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paralimpik Takımı'nı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paralimpik Takımı'nı kabul etti
FOTO FOKUS
Texas'ta boru hattında yangın
Texas'ta boru hattında yangın
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ