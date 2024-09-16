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Dünya
AA 16.09.2024 20:05

TDT Enerji Bakanları Konseyi'nin 4'üncü toplantısı Kırgızistan'da yapıldı

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Enerji Bakanları Konseyinin 4'üncü toplantısı Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlendi.

TDT Enerji Bakanları Konseyi'nin 4'üncü toplantısı Kırgızistan'da yapıldı

Kırgızistan Enerji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kırgızistan Enerji Bakanı Taalaybek İbrayev'in ev sahipliğindeki toplantıda, Türkiye'yi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Ahmet Berat Çonkar temsil etti.

Toplantıya, Azerbaycan Enerji Bakanı Parviz Şahbazov, Kazakistan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Birinci Yardımcısı Sungat Esimhanov, Özbekistan Enerji Bakan Yardımcısı Bahtiyor Mamatkarimov, Macaristan Dış Ekonomik İlişkiler ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Petr Starai, TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev'in yanı sıra Türkiye, Macaristan, Azerbaycan ve Kazakistan büyükelçileri ve gözlemci üye devletlerin temsilcileri katıldı.

Enerji Bakanları Konseyinin 4'üncü toplantısında katılımcılar, TDT çerçevesinde enerji sektöründeki ortak faaliyetleri değerlendirerek, Türk Devletleri Teşkilatının kurulmasına dair Nahçıvan Anlaşması'nda, Türk Dünyası'nın 2040 Vizyonu'nda, Astana Bildirisi'nde ve 2023-2027 Enerji İşbirliği Eylem Planı'nda belirtilen amaçlara dikkati çekti.

Toplantıda, TDT üyesi ülkeler arasında enerji sektöründe işbirliğinin güçlendirilmesi, teknolojiler ve yeşil girişimler için bölgesel merkez oluşturulması, enerji çalışanları arasında yıllık mesleki beceri yarışmalarının düzenlenmesi, enerji bakanlarının bir sonraki toplantısının yerinin belirlenmesi konuları masaya yatırıldı ve enerji sektöründeki çeşitli konu ve öneriler değerlendirildi.

İşbirliği ve etkileşimin güçlendirilmesi yönünde atılan bir adım daha

Kırgızistan Enerji Bakanı İbrayev, burada yaptığı konuşmada, bugünkü toplantının Türk dünyası ülkeleri arasında enerji alanında işbirliği ve etkileşimin güçlendirilmesi yönünde atılan bir adım daha olduğunu belirterek, enerji sektörünün ortak gelişimine katkıları ve destekleri için teşekkür etti.

İbrayev, Türk devletlerinin enerji bakanlıklarının enerji rotalarını çeşitlendirme olasılığını dikkate almasını ve gelecek vadeden enerji projelerinin uygulanmasında aktif rol almasını önerdi.

Katılımcılar da bölgesel bir teknoloji ve yeşil girişimler merkezinin kurulmasını ele almaya hazır olduklarını dile getirdi.

Taraflar, ülkeler arasında elektrik tedariki ve değişimi alanında işbirliğini sürdürmeye hazır olduklarını kaydetti.

Toplantı, Sonuç Bildirgesi'nin imzalanmasıyla sona erdi.

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