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Dünya
AA 16.09.2024 17:35

Hamas, Batı Şeria'da ilkokula saldırıyı "tehcir girişimi" olarak değerlendirdi

Hamas'ın yöneticilerinden Mahmud Merdavi, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Eriha kentindeki Arab Keabine İlkokuluna saldırısını, Filistinlileri korkutmak ve bölgeden "tehcirini sağlamak" amaçlı "sefil bir girişim" olarak nitelendirdi.

Hamas, Batı Şeria'da ilkokula saldırıyı "tehcir girişimi" olarak değerlendirdi

Merdavi, yaptığı yazılı açıklamada, saldırının işgal altındaki Batı Şeria'nın Yahudileştirilmesi çerçevesinde gerçekleştirildiğini ifade etti.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin daha önce de kentin altyapısına ve çok sayıda vatandaşın mülküne yönelik saldırılar düzenlendiğini hatırlatan Merdavi, Arap Keabine İlkokuluna düzenlenen saldırının vatandaşları korkutmak ve onların bölgeden "tehcirini sağlamak amaçlı sefil bir girişim" olduğunu kaydetti.

İsrailli işgalciler ilkokulda öğrenci ve öğretmenleri darbetti
İsrailli işgalciler ilkokulda öğrenci ve öğretmenleri darbetti

Söz konusu "faşist tutumların" Filistin halkını topraklarından ve haklarından vazgeçirmeyeceğini vurgulayan Merdavi, Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilere, gaspçı İsraillilerin terör saldırılarına karşı koymak için ellerinden geleni yapmaya devam etmeleri çağrısı yaptı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, ellerinde sopalarla, Eriha kentinin kuzeybatısındaki El-Muarracat bölgesinde yer alan Arab Keabine İlkokuluna saldırı düzenlemişti. Öğrenci ve öğretmenleri darbeden saldırganlar, çevreden engel olmaya çalışanlara da saldırmıştı.

Filistin Kızılayı, saldırıda yaralanan 7 kişinin hastaneye kaldırıldığını duyurmuştu.

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