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Dünya
AA 16.09.2024 16:08

Dünya, yaklaşık 466 milyon yıl önce Satürn'deki gibi bir halkaya sahip olmuş olabilir

Avustralyalı araştırmacılar, Dünya'nın yaklaşık 466 milyon önce Satürn'deki gibi bir halka sistemine sahip olmuş olabileceğini ortaya koydu.

Dünya, yaklaşık 466 milyon yıl önce Satürn'deki gibi bir halkaya sahip olmuş olabilir

Avustralya'daki Monash Üniversitesinde yapılan çalışmada, Dünya'nın geçmişini araştırmak üzere meteor kraterleri incelendi.

Araştırmada yaklaşık 466 milyon yıl önce büyük bir asteroidin Dünya'nın sınırlarından geçerken gelgit kuvveti nedeniyle parçalanarak gezegenin etrafında Satürn'deki gibi bir halka sistemi oluşturmuş olabileceği ifade edildi.

Bu halkanın Dünya üzerinde gölge oluşturarak güneş ışığını engellemiş, bunun da küresel soğumaya yol açmış olabileceği belirtildi.

Monash Üniversitesi Yer, Atmosfer ve Çevre Fakültesinden araştırmanın başyazarı Profesör Andy Tomkins, yaptığı açıklamada, "milyonlarca yıl" boyunca bu halkadan gelen malzemenin yavaş yavaş Dünya'ya düştüğünü ve jeolojik kayıtlarda gözlemlenen gök taşı çarpmalarında ani artış yaşandığını bildirdi.

Tomkins, "Bu bulguyu daha da ilgi çekici kılan şey, böyle bir halka sisteminin potansiyel iklim etkileri. Bir halka sisteminin küresel sıcaklıkları etkilemiş olabileceği fikri, Dünya dışı olayların Dünya'nın iklimini nasıl şekillendirmiş olabileceğine dair anlayışımıza yeni bir karmaşıklık ekliyor" ifadelerini kullandı.

Araştırma, "Earth and Planetary Science Letters" dergisinde yayımlandı.

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