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Dünya
AA 16.09.2024 14:17

Avrupa'da şiddetli yağışların neden olduğu sellerde ölü sayısı artıyor

Avrupa ülkeleri Romanya, Avusturya, Polonya, Çekya, Macaristan ve Slovakya'da şiddetli yağış ve fırtınaların neden olduğu sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi.

Avrupa'da şiddetli yağışların neden olduğu sellerde ölü sayısı artıyor

Avrupa'yı etkisi altına alan şiddetli yağış ve fırtınalar, kıta genelinde geniş çaplı sellere neden oldu.

Romanya'da ölü sayısı 6 olarak açıklandı. Polonya'da ise sellerden hayatını kaybedenlerin sayısının 5'e yükseldiği belirtildi.

Avusturya'da da 3 kişi yaşamını yitirirken Çekya'da sel nedeniyle 1 kişi öldü.

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Kızılhaç'tan "yeni normal" uyarısı

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), yaptığı yazılı açıklamada, Orta Avrupa'nın on yıllardır gördüğü en büyük selleri yaşadığını belirterek bu durumun yakında "yeni normal" haline gelebileceği uyarısında bulundu.

IFRC, Avusturya, Çekya, Moldova, Polonya ve Romanya'daki binlerce Kızılhaç gönüllüsünün sellerden etkilenen insanların ihtiyaçlarını karşılamak için çalıştığını bildirdi.

IFRC'den yapılan açıklamada, son birkaç gündeki büyük sellerde evlerin sular altında kaldığı, elektrik kesintileri, ulaşım aksaklıkları ve altyapılarda hasar meydana geldiği hatırlatılarak, en çok etkilenen bölgeler arasında bin 750 kişinin evlerini terk edip geçici barınaklara gitmek zorunda kaldığı Avusturya'nın yer aldığı ifade edildi.

Almanya, Macaristan ve Slovakya dahil bölge ülkelerinin sellere karşı tedbirli olmaya devam ettiği, yağmurun devam etmesinin ve su seviyelerinin hafta içinde zirve yapmasının beklendiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IFRC'nin Avrupa'daki Sağlık, Afetler, İklim ve Krizler Sorumlusu Andreas von Weissenberg, "Avrupa dünyanın geri kalanından çok daha hızlı ısınıyor. Bu tür sellerin tarihi olarak adlandırılmadığı, sık veya hatta yıllık olarak anılacağı olası bir gelecekle karşı karşıyayız. Bu yeni gerçeğe uyum sağlamak için kendimizi hazırlamalıyız" ifadelerini kullandı.

Weissenberg, Avrupa ülkelerinin iklim risklerini anlama ve bunlara hazırlanma konusunda önemli adımlar attığını ancak uygulama noktasında hızla artan risk seviyelerinin gerisinde kalındığını kaydetti.

Romanya, Avusturya, Polonya, Çekya, Macaristan ve Slovakya'da etkisini sürdüren yoğun yağışlar sonucu oluşan sellerin, kıtayı 2002'de etkileyen afetten sonraki "en kötü felaket" olabileceği belirtiliyor.

ETİKETLER
Avrupa Birliği Çekya Macaristan Polonya Sel
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