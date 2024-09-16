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Gündem
TRT Haber 16.09.2024 16:00

Almanya'daki yangında 2 Türk hayatını kaybetti

Dışişleri Bakanlığı, Almanya’nın Eberswalde şehrinde çıkan yangında 2 Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Almanya'daki yangında 2 Türk hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Almanya'nın başkenti Berlin'in kuzeyindeki Eberswalde kentinde bir evde çıkan yangında, bir Türk anne ile 5 yaşındaki oğlunun hayatını kaybettiği öğrenildi.

Polis, Eberswalde'nin merkezinde bulunan 3 katlı bir binanın hem iş yeri kısmında hem de konut olan tarafında yangın çıktığını, iki kişinin hayatını kaybettiğini ve 6 kişinin yaralandığını bildirdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, vefat edenlerin bir Türk anne ile 5 yaşındaki oğlu olduğu öğrenildi.

Binanın alt katında bir döner dükkanı bulunduğu ve yangının çıkış sebebinin bilinmediği belirtildi.

Polis yangın nedeniyle geniş çaplı soruşturma başlattı.

"Berlin Başkonsolosluğumuz yanan binada incelemelerde bulundu"

Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada yanan binada inceleme yapıldığını ifade etti.

Bakanlığın açıklaması şu şekilde:

"Almanya’nın Eberswalde şehrinde dün (15 Eylül) çıkan bir yangında iki vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.

Olayla ilgili yerel makamlar tarafından soruşturma başlatılmıştır.

Berlin Başkonsolosluğumuz yanan binada incelemelerde bulunmuştur. Gelişmeler yakından takip edilmektedir."

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