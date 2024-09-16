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Dünya
AA 16.09.2024 22:49

Husiler tarafından Kızıldeniz'de hedef alınan Yunan gemisi güvenli alana çekildi

Avrupa Birliği'nin (AB) Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliği için kurduğu Aspides misyonu, Husiler tarafından hedef alınan Yunan gemisinin güvenli bölgeye çekildiğini duyurdu.

Husiler tarafından Kızıldeniz'de hedef alınan Yunan gemisi güvenli alana çekildi
[Fotograf: Reuters]

Misyondan yapılan açıklamada, 21 Ağustos'ta Husilerin saldırısına uğrayan "MV Sounion" isimli Yunan gemisinin herhangi bir petrol sızıntısı olmadan başarıyla güvenli alana çekildiği aktarıldı.

Açıklamada, kurtarma operasyonun, tüm bölgeyi etkileyecek çevre felaketine geçit vermek istemeyen tüm tarafların ortak çabası ile yapıldığı vurgulandı.

Gemiye saldırı

Husiler, 21 Ağustos'ta MV Sounion isimli Yunan gemisini "İsrail limanlarına erişim yasağını ihlal ettiği" gerekçesiyle hedef aldıklarını duyurmuştu.

İngiltere'nin Sana Büyükelçisi Abda Sharif, geminin mürettebatının kurtarıldığını, ağır hasar gören geminin ise Kızıldeniz'de mahsur kaldığını açıklamıştı.

Sharif, geminin 150 bin ton petrol taşıdığını belirtmişti.

Pentagon Basın Sözcüsü Patrick Ryder, 28 Ağustos'ta katıldığı günlük basın toplantısında, Husilerin, Kızıldeniz'de hedef aldığı petrol tankerinde çıkan yangına müdahale etmek için yaklaşmaya çalışan 2 römorköre ateş açma tehdidinde bulunduğunu iddia etmişti.

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