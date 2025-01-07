Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'nde iki evi hedef aldığı saldırılarda 6 Filistinli öldü

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İsrail savaş uçağı Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'nda bulunan Sahvil ailesinin evine saldırı düzenledi. Saldırıda 4 Filistinli öldü, çok sayıda yaralanan oldu.

Sağlık kaynakları da İsrail savaş uçağının Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Abid ailesine ait evi hedef aldığını, saldırıda 2 Filistinlinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı.

İsrail savaş uçaklarının, Megazi Mülteci Kampı'ndaki belediyeye ait parkın yakınında, yerinden edilmiş insanların barındığı bir çadırı bombalaması sonu 1 Filistinli yaralandı.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail askeri araçlarından Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyine, İsrail'e ait hücumbotlardan da Şati Mülteci Kampı'na doğru ağır ateş açıldı.