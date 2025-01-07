Puslu 2.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 07.01.2025 11:13

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'nde iki evi hedef aldığı saldırılarda 6 Filistinli öldü

İsrail'in Gazze kentinde ve Nusayrat Mülteci Kampı'nda sivillere ait evleri hedef aldığı saldırılarda 6 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'nde iki evi hedef aldığı saldırılarda 6 Filistinli öldü
[Fotograf: AA]

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İsrail savaş uçağı Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'nda bulunan Sahvil ailesinin evine saldırı düzenledi. Saldırıda 4 Filistinli öldü, çok sayıda yaralanan oldu.

Sağlık kaynakları da İsrail savaş uçağının Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Abid ailesine ait evi hedef aldığını, saldırıda 2 Filistinlinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı.

İsrail savaş uçaklarının, Megazi Mülteci Kampı'ndaki belediyeye ait parkın yakınında, yerinden edilmiş insanların barındığı bir çadırı bombalaması sonu 1 Filistinli yaralandı.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail askeri araçlarından Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyine, İsrail'e ait hücumbotlardan da Şati Mülteci Kampı'na doğru ağır ateş açıldı.

ETİKETLER
İsrail Gazze
Sıradaki Haber
Aktau yakınlarında düşen Azerbaycan uçağının kara kutularının deşifresi tamamlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:42
Karadeniz'de fındık ihracatında artış
11:42
AK Parti'de 47 il yönetimi belli oldu
11:41
Sakarya'dan ekonomiye 6,3 milyar dolarlık ihracat katkısı
11:38
Suriye'ye Türk bayrağıyla dönen Abdulkadir: Evimin ortasına asacağım
11:35
3 sektörden ihracatta tüm zamanların rekoru
11:36
TürkAkım üzerinden 5 yılda 104 milyar metreküp gaz taşındı
Amerika Kaliforniya'daki Tule geyikleri
Amerika Kaliforniya'daki Tule geyikleri
FOTO FOKUS
Sobayı tinerle yakmaya çalışırken yüzü yandı: O anlar kamerada
Sobayı tinerle yakmaya çalışırken yüzü yandı: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ