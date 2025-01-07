BM: İsrail, 2024'te işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te Filistinlilere ait 1767 yapıyı yıktı

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) internet sitesinde yer alan verilere göre, İsrail güçleri, Ocak 2010 ve Ocak 2025 tarihleri arasında Batı Şeria'nın A ve B bölgelerinde yaptığı yıkımlarla 2 bin 822 Filistinliyi tehcir etti.

İsrail'in Batı Şeria'daki A ve B bölgelerinde gerçekleştirdiği yıkımlardan zarar gören Filistinli sayısı 90 bini geçti.

Geçen yıl 450'si ev olmak üzere Batı Şeria'nın A ve B bölgelerinde Filistinlilere ait toplam 493 yapıyı yıkan Tel Aviv yönetimi, C bölgesinin yanı sıra işgal altındaki Doğu Kudüs'tekilerle birlikte, 2024 yılında ise toplam 1767 ev ve yapıyı yıkarak, 4 bin 258 Filistinliyi zorla göç ettirdi.

İsrail, işgal ettiği topraklardaki söz konusu yıkımla toplamda 165 bin 55 Filistinliye zarar verdi.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi, idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, "güvenliği" İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin "idare ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı. 2002'de Batı Şeria'nın yeniden işgal edilmesinin ardından Filistin yönetiminin bu bölgelerde fiili olarak kontrolü kalmadı.

Öte yandan işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167’si çocuk 837 Filistinli hayatını kaybetti.