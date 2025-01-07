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Dünya
CNN International 07.01.2025 08:30

İtalya’da bebek kutusu faciası: Alarm çalışmadı, bir aylık bebek öldü

İtalya'nın güneyindeki Bari kentinde, terk edilen bebeklerin bırakıldığı bir beşik kutusunda bir aylık bir bebeğin cansız bedeni bulundu. Olay, San Giovanni Battista Kilisesi'nde perşembe günü yaşandı.

İtalya’da bebek kutusu faciası: Alarm çalışmadı, bir aylık bebek öldü

Kilise rahibi Antonio Ruccia, normal şartlarda bir bebek kutuya bırakıldığında alarm sisteminin devreye girmesi ve cep telefonlarına uyarı mesajı gönderilmesi gerektiğini belirtti. Ancak olay sırasında Roma’da olan rahip Ruccia, cep telefonuna herhangi bir uyarı gelmediğini ifade etti.

Bebeği, bir cenaze evi işletmecisi fark etti ve hemen rahip Ruccia ile iletişime geçti. Olayın polise bildirilmesinin ardından soruşturma başlatıldı.

Bebek kutuları, İtalya genelinde kilise ve hastanelerde terk edilmek istenen bebekler için güvenli bir çözüm sunmayı amaçlıyor. Isıtma sistemine sahip olan bu özel kutular, bir bebeğin bırakılması durumunda sorumlulara anında bildirim gönderiyor. Ancak polis, bu olayda ısıtma sisteminin çalışıp çalışmadığı ya da bebeğin beşiğe bırakıldığında hayatta olup olmadığı konusunda net bir sonuca ulaşamadı. Bebeğin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinleşecek.

San Giovanni Battista Kilisesi'ndeki bu beşiğe en son Aralık 2023'te bir bebek bırakılmış ve ona Maria Grazia adı verilmişti. Rahip Ruccia, bu tür durumların yargılanmaması gerektiğini vurgulayarak, "Bir insanın bebeğine bakamayacağını anlamasının ardındaki acıyı kimse tahmin edemez" dedi.

Bebek kutuları uygulaması, kökeni 13. yüzyıla dayanan bir geleneğe dayanıyor ve 2006 yılında çıkarılan bir yasayla modernize edilerek kadınlara, kimliklerini açıklamadan doğum yapma ve bakamayacakları çocuklarını ceza almadan bu güvenli beşiklere bırakma hakkı tanındı.

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