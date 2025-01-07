Katil İsrail güçlerinin işgal altında Batı Şeria'daki baskınlarında 2 Filistinli öldü

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Tubas'ın Tamun beldesindeki saldırıda 18 yaşında bir gencin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Beldedeki baskında çok sayıda kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, İsrail askerlerinin sağlık ekiplerinin söz konusu bölgeye ulaşmasına izin vermediği kaydedildi.

Görgü tanıklarının aktardığına göre ise İsrail askerleri, Tamun ve güneyindeki Faria Mülteci Kampı'na baskın düzenledi. Buldozerler eşliğinde altyapıyı tahrip eden İsrail güçleri ile bölge sakinleri arasında arbede yaşandı.

Filistin Kızılayı, İsrail güçlerinin Nablus kentinin Bazan beldesindeki baskınında 40 yaşlarındaki bir Filistinlinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Yerel kaynaklar da İsrail askerlerinin söz konusu beldeye baskın düzenleyerek eski tutuklulardan Cafer Debasise'yi evinin önünde vurarak öldürdüğünü aktardı.