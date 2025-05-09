Soykırımcı İsrail'in, esir takası kapsamında serbest bıraktığı Filistinli öldü

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim sakinlerinden Mutasım Raddad'ın (43) öldüğü duyuruldu.

Açıklamada Raddad'ın, katil İsrail'in hapishanelerindeki en önemli tıbbi vakalardan biri olduğu, 2006'da tutuklanmasından Şubat 2025'te takas anlaşması kapsamında serbest bırakılmasına kadar bir dizi tıbbi suça maruz kaldığı ve serbest bırakıldıktan sonra da onlarca hasta tutukluyla Mısır'a sınır dışı edildiği kaydedildi.

Raddad'ın, tutukluluğunun son aylarında, "Ramle Hapishanesi kliniğinden, Ofer Hapishanesinde insan yaşamı için gerekli asgari koşulların bile olmadığı bir hücreye götürüldüğü vurgulanan açıklamada, bu durumun Raddad'ın sağlığının daha da kötüleşmesine neden olduğu", sistematik bu kötü muamelenin amacının "onu öldürmek olduğu" savunuldu.

Filistinli tutuklular ihlallere maruz kalıyor

Açıklamada, Raddad'ın tutukluluğunun son dönemlerinde, "İçimden bir ses bir sonraki şehidin ben olacağını söylüyor" diyerek, yaşadığı acının boyutunu yansıtan ve ileride karşılaşacağı kaderi öngören duygu dolu bir mesaj gönderdiği belirtilerek, Raddad'ın Mısır'da kaldırıldığı hastanede vefat ettiği belirtildi.

Esirler Cemiyeti'nden daha önce yapılan açıklamada, Raddad'ın kronik ve akut bağırsak iltihabı, yüksek tansiyon ve kalp yetmezliği gibi rahatsızlıkları olduğu belirtilmişti.

Soykırımcı İsrail'in hapishanelerindeki Filistinli tutuklular, tıbbi ihmal, psikolojik ve fiziksel işkence ile özellikle kronik ve ciddi vakalarda gerekli tedaviden mahrum bırakılma gibi sistematik ihlallere maruz kalıyor.