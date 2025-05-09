BBC'ye, yayınlarında Gazze soykırımını gizlediği gerekçesiyle protesto

BBC'nin Portland Place'teki merkez binasının önünde toplanan protestocular, Filistin halkına ve Gazze'ye yönelik haberlerinde katil İsrail yanlısı tutum sergilediği ve savaş suçlarını örtbas ettiği gerekçesiyle "Soykırımı Gizlemeye Son Ver" eylemi düzenledi.

BBC'nin Gazze'de yaşananlara ilişkin haberleri ele alışına tepki gösteren göstericiler, İngiliz yayın kuruluşunun halka hesap vermesi ve soykırımcı İsrail yanlısı tutumunu değiştirmesi talebinde bulundu.

Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, "Utan BBC", "BBC soykırımın suç ortağı", "Özgür Filistin" sloganları attı.

"BBC'nin amacı bilgilendirmek değil, kontrol etmek"

Gösteride "Palestine Forum in Britain (PFB)" adlı sivil toplum kuruluşu adına konuşma yapan Faris Amer, BBC'nin taraflı yayınlarına dikkati çekti.

BBC'nin son olarak Gazze'de görev yapan doktorları anlatan bir belgeselin yayın tarihini ertelediğine işaret eden Amer, şunları söyledi:

"Hepimiz çok iyi biliyoruz ki bu belgeseller hikayenin tamamını bile anlatmıyor. Son iki yılda gördüklerimizin bir kısmını bile anlatmıyorlar, ancak BBC amaçlarının bilgilendirmek olmadığını çok açıkça ortaya koydu. Amaçları kontrol etmek, bugün bize yapmaya çalıştıkları şey de bu."

Amer, Gazze'de yaşananlarının boyutunu ana akım medya kuruluşlarından öğrenemeyeceklerini söyleyerek, "Diğer bilgi kaynaklarına, bağımsız medyaya bakmalıyız. Bizi susturamayacaklar, sessiz kalmayacağız" ifadesini kullandı.

BBC'nin Gazze yayın politikasını çokça tepki görüyor

BBC'nin Filistin ve Gazze'yi konu alan belgesel ve haberlere uyguladığı yayınlamama, yayından kaldırma ve dijital platformlardan kaldırma uygulamaları çokça tepki görüyor.

İngiliz yayın kuruluşu BBC, şubat ayında Gazze'de savaşın çocuklar üzerindeki etkisini anlatan, "Gazze: Savaş Bölgesinde Nasıl Hayatta Kalınır" belgeseli iPlayer'dan kaldırılmış ve ardından özür dilemişti.

Aralarında Gary Lineker, Charles Dance ve Khalid Abdalla gibi ünlü isimlerin de bulunduğu 500'ün üzerinde televizyon ve medya profesyoneli bu karardan ötürü BBC'ye tepki göstermişti.

İngiliz yayın kuruluşu, son olarak Gazze'de görev yapan doktorları anlatan bir belgeselin yayın tarihini, ileri bir tarihe ertelemişti. ​​​​​​​