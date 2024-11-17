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Dünya
AA 17.11.2024 23:35

Soykırımcı İsrail'in Beyrut'a düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti

Katil İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un merkezine düzenlediği ikinci saldırıda 2 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

Soykırımcı İsrail'in Beyrut'a düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, katil İsrail ordusunun başkent Beyrut'taki Mar İlyas bölgesine hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Sivillerin yoğun olduğu bölgeye uyarı yapılmadan düzenlenen saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Soykırımcı İsrail ordusu, Beyrut'un merkezine hava saldırısı düzenledi
Soykırımcı İsrail ordusu, Beyrut'un merkezine hava saldırısı düzenledi

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, katil İsrail Beyrut'ta Mar İlyas bölgesinde elektronik cihaz satan bir mağazaya saldırı düzenledi.

Lübnan haber ajansı NNA ise soykırımcı İsrail'in Mar İlyas bölgesine saldırılarının ardından çıkan yangını kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

İlk saldırı Ras en-Neba'ya düzenlenmişti

Katil İsrail, bugün öğle saatlerinde Beyrut'un şehir merkezindeki Ras en-Neba'da bir binayı hedef almış, saldırıda Hizbullah Sözcüsü Muhammed Afifi'nin öldürüldüğü aktarılmıştı.

Lübnan haber ajansı NNA, hedef alınan yerin Arap Baas Sosyalist Partisinin genel merkezinin bulunduğu 7 katlı bina olduğunu ve binanın tamamen yıkıldığını bildirmişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda 3 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

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