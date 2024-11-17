Soykırımcı İsrail'in Beyrut'a düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, katil İsrail ordusunun başkent Beyrut'taki Mar İlyas bölgesine hava saldırısı düzenlediği belirtildi.
Sivillerin yoğun olduğu bölgeye uyarı yapılmadan düzenlenen saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin yaralandığı ifade edildi.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, katil İsrail Beyrut'ta Mar İlyas bölgesinde elektronik cihaz satan bir mağazaya saldırı düzenledi.
Lübnan haber ajansı NNA ise soykırımcı İsrail'in Mar İlyas bölgesine saldırılarının ardından çıkan yangını kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiğini aktardı.
Katil İsrail, bugün öğle saatlerinde Beyrut'un şehir merkezindeki Ras en-Neba'da bir binayı hedef almış, saldırıda Hizbullah Sözcüsü Muhammed Afifi'nin öldürüldüğü aktarılmıştı.
Lübnan haber ajansı NNA, hedef alınan yerin Arap Baas Sosyalist Partisinin genel merkezinin bulunduğu 7 katlı bina olduğunu ve binanın tamamen yıkıldığını bildirmişti.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda 3 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.