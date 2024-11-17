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Dünya
AA 17.11.2024 23:35

Soykırımcı İsrail'in Beyrut'a düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi

Soykırımcı İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'un merkezinde 2 ayrı noktaya düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya çıktı.

Soykırımcı İsrail'in Beyrut'a düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Lübnan Sağlık Bakanlığından, İsrail'in Beyrut'un merkezindeki Ras en-Neba ve Mar İlyas bölgelerine düzenlediği saldırılara ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Beyrut'ta 2 ayrı noktaya düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya, yaralananların sayısının da 36'ya yükseldiği belirtildi.

Dün gündüz saatlerinde Beyrut'un Ras en-Neba'ya düzenlenen İsrail saldırısında 1'i kadın 4 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si çocuk 14 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

İsrail ordusunun dün akşam Beyrut'un Mar İlyas bölgesini hedef alan saldırısında da 2 kişinin öldüğü, 22 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Daha önce Ras en-Neba'da 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı, Mar İlyas'ta ise 2 kişinin öldüğü 13 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

2 ayrı nokta İsrail ordusu tarafından hedef alınmıştı

İsrail, dün öğle saatlerinde Beyrut'un şehir merkezindeki Ras en-Neba'da bir binayı hedef almış, saldırıda Hizbullah Sözcüsü Muhammed Afifi'nin öldüğü belirtilmişti.

Lübnan haber ajansı NNA, hedef alınan yerin Arap Baas Sosyalist Partisinin genel merkezinin bulunduğu 7 katlı bina olduğunu ve binanın tamamen yıkıldığını bildirmişti.

Akşam saatlerinde ise yine şehir merkezindeki Mar İlyas bölgesinde elektronik ürünler satan mağazaya saldırı düzenlemiş bölgeden uzun süre alevler yükselmişti.

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