Çok Bulutlu 9.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 17.11.2024 21:25

Soykırımcı İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 3 bin 481'e yükseldi

Katil İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 29 artarak 3 bin 481'e çıktı.

Soykırımcı İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 3 bin 481'e yükseldi
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, katil İsrail'in devam eden saldırılarında can kayıplarına ilişkin bilgi verildi.

Katil İsrail ordusunun dün Lübnan'ın birçok bölgesine düzenlediği saldırılarda 29 kişinin öldüğü, 122 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, katil İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 896'sı kadın ve çocuk, 210'u sağlık çalışanı olmak üzere 3 bin 481'e, yaralı sayısının da 14 bin 786'ya yükseldiği belirtildi.

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden soykırımcı İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırısı başlatmıştı.

Katil İsrail ordusu, 30 Eylül'de de Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun" kara saldırılarına başladığını belirtmişti.

Bombardıma nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden olduğu tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut'a ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 518 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini açıklamıştı.

ETİKETLER
Lübnan İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail
Sıradaki Haber
Katil İsrail'in Lübnan'ın güneyine saldırısında 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:39
Antalya'da tur otobüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
22:32
Şırnak için sağanak uyarısı
22:27
Ankara'da silahlı kavgaya karışan fenomen tutuklandı
22:40
İspanya'daki Filistin'e destek gösterisinde, katil İsrail yanlısı provokasyon amacına ulaşamadı
21:53
İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
21:23
MSB, F-4E/2020 uçaklarının 50'nci yıla özel düzenlediği etkinlikten görüntüler paylaştı
Tilkilerin kar eğlencesi
Tilkilerin kar eğlencesi
FOTO FOKUS
İspanya'daki Filistin'e destek gösterisinde, katil İsrail yanlısı provokasyon amacına ulaşamadı
İspanya'daki Filistin'e destek gösterisinde, katil İsrail yanlısı provokasyon amacına ulaşamadı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ