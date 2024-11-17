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Dünya
AA 17.11.2024 16:36

Hamas'tan "İsrail'in işlediği suçlar karşısındaki sessizliğin bozulması" çağrısı

Hamas, İsrail'in kuzey başta olmak üzere Gazze Şeridi'nde işlediği suçları durdurmak, sivillere yönelik kuşatma ve aç bırakma politikasını kırmak için Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası topluma derhal harekete geçme çağrısı yaptı.

Hamas'tan "İsrail'in işlediği suçlar karşısındaki sessizliğin bozulması" çağrısı
[Fotograf: AA]

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da yer alan bir binayı hedef aldığı saldırının ardından açıklama yaptı.

İsrail ordusunun Beyt Lahiya'da çoğu çocuk onlarca Filistinliyi öldürmesinin, savunmasız sivilleri hedef aldığı soykırım ve intikam saldırılarını yoğunlaştırdığı anlamına geldiği vurgulanan açıklamada, tüm bunların dünyanın gözü önünde olduğuna dikkat çekildi.

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Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Uluslararası toplum, BM, Arap ve Müslüman ülkelerin hükümetlerinden İsrail'in işlediği bu suçlar karşısında sergilenen sessiz ve aciz tutumu kırmalarını istiyoruz. Gazze Şeridi'nin kuzeyi başta olmak üzere bölgede devam eden katliamların durdurulması, tüm bölgelere yayılan sivillere yönelik kuşatmanın ve açlık savaşının da kırılması için acilen harekete geçilmesini istiyoruz."

Hamas, Filistin halkını zorla yerinden etme amacıyla işlenen katliamların, soykırımın ve aç bırakmanın hedefine ulaşamayacağını, Filistin halkının iradesini kıramayacaklarını belirtti.

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