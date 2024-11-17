İsrail'in Gazze'nin kuzey ve orta kesimine düzenlediği saldırılarda 96 kişi öldü

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in son saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamaya göre, İsrail ordusu son birkaç saatte kuzeydeki Beyt Lahiya'da sivillerin kaldığı bina ve evlere 4 "vahşi katliam" gerçekleştirdi. Saldırılarda ilk belirlemelere göre 72 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in ayrıca orta kesimde yer alan Nusayrat ve Bureyc mülteci kamplarına da iki saldırı gerçekleştirdiği aktarıldı. Saldırılarda 24 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail saldırılarında en az 15 kişinin kayıp olduğu, 60 kişinin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"İsrail ordusu, hedef aldığı ev ve binalarda yerlerinden edilmiş onlarca sivilin bulunduğunu; çoğunun kadın ve çocuk olduğunu biliyordu. Bu kişiler, kendi yaşadığı mahallelerinden sürüldüler ve onları uçaklardan atılan tonlarca füze takip etti."

İsrail'in sivilleri, çocukları ve kadınları hedef almaya devam eden katliamlarının kınandığı açıklamada, "yerinden edilmiş Filistinlilere yönelik bu korkunç katliamlara" tepki gösterilmesi çağrısında bulunuldu.