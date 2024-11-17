Ukrayna: Rusya, ülkeye en yoğun hava saldırılarından birini başlattı

Sybiha, yaptığı açıklamada, Rus ordusunun sabah saatlerinde Ukrayna'daki şehirleri yoğun hava saldırısıyla hedef aldığını belirterek, "Rusya, insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle barışçıl şehirlere, uyuyan sivillere ve kritik altyapılara yönelik en yoğun hava saldırılarından birini başlattı." ifadesini kullandı.

Rus saldırısının, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i kısa süre önce telefondan arayanlara bir yanıt olduğunu savunan Sybiha, "Barışa, yatıştırma yoluyla değil güç yoluyla ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna Hava Savunma Kuvvetleri Komutanlığının Telegram hesabından yapılan açıklamada da Rus ordusunun ülkenin birçok bölgesine füze ve İHA fırlattığı aktarıldı.

Yetkililer, Ukrayna'nın birçok kentinde hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini, başkent Kiev başta olmak üzere Dnipro, Zaporijya, Kriviy Rig kentlerinde patlamaların meydana geldiğini duyurdu.

Mıkolayiv kentine düzenlenen İHA saldırısı sonucu 2 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı açıklandı.

Rus ordusu, enerji altyapısını hedef alıyor

Enerji Bakanı German Galuşçenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef aldığını belirtti.

Ülkesinin enerji altyapısına yoğun hava saldırılarının düzenlendiğini kaydeden Galuşçenko, "Düşman, Ukrayna genelindeki elektrik üretim ve iletim tesislerine saldırıyor." ifadesini kullandı.

Galuşçenko, ülkede elektrik kesintilerinin meydana geldiğini bildirdi.

Ukrayna Hava Savunma Kuvvetlerine göre saldırılar devam ediyor.