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Dünya
AA 17.11.2024 10:09

İşgalci İsrail, Beyrut'a bir dizi şiddetli hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine sabah saatlerinde bir dizi şiddetli hava saldırısı düzenledi.

İşgalci İsrail, Beyrut'a bir dizi şiddetli hava saldırısı düzenledi
[Fotograf: AA]

Lübnan resmi ajansı NNA, saldırıların Hades, Şiyah ve Burc el-Baracine bölgelerini hedef aldığını bildirdi.

Hades'e düzenlenen şiddetli hava saldırıları St. George Hastanesi çevresini hedef aldı.

Şiyah'ta bir kilisenin yakınındaki 12 katlı binaya düzenlenen ilk saldırıda roketin patlamadığı, ikincisinde ise binanın tamamıyla yerle bir olduğu aktarıldı.

Burc el-Baracine bölgesinde ise Ali Nasır Lisesi'nin arka tarafına çok şiddetli bir saldırı düzenlendiği duyuruldu.

Beyrut'un güneyindeki Dahiye'nin semalarını toz ve duman bulutu kaplarken çok sayıda bina hasar gördü.

Saldırılarda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

İsrail ordu sözcüsü, saldırı tehdidinde bulunmuştu

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından, saldırılar öncesinde Hades, Şiyah ve Burc el-Baracine bölgesinde bazı noktaların işaretli olduğu haritalar paylaşarak saldırı tehdidinde bulunmuştu.

Adraee, söz konusu haritalardaki işaretli bölgelerin Hizbullah tesisleri olduğunu öne sürerek bu bölgelerden en az 500 metre uzağa gidilmesi uyarısı yapmıştı.

İsrail ordusundan dün yapılan açıklamada son bir haftada Beyrut'un güneyine 50 hava saldırısı düzenlendiği öne sürülmüştü.

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