Çok Bulutlu 10.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 17.11.2024 16:09

İsrail'in saldırısında Hizbullah Sözcüsü Afifi'nin öldüğü iddia edildi

Hizbullah Sözcüsü Muhammed Afifi'nin İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'un merkezine düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybettiği iddia edildi.

İsrail'in saldırısında Hizbullah Sözcüsü Afifi'nin öldüğü iddia edildi
[Fotograf: AA]

İsmi açıklanmayan bir Hizbullah yetkilisi, İsrail'in Beyrut'un merkezine düzenlediği saldırıda Sözcü Afifi'nin öldüğünü söyledi.

İsrail ordusu, Beyrut'un merkezindeki Ras en-Neba bölgesinde bir binaya hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını duyurdu.

Baas Partisi Genel Sekreteri Ali Hicazi, Hizbullah'a yakın Al Mayadeen televizyonuna yaptığı açıklamada, Hizbullah Sözcüsü Afifi'nin saldırıda öldüğünü öne sürdü.

Hizbullah'tan konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

İsrail'in herhangi bir uyarı yayınlamadan hedef aldığı bölgede arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

İsrail ordusu, Beyrut'un şehir merkezindeki Ras en-Neba bölgesini, başkente saldırıların başlamasından bu yana ikinci kez hedef aldı.

İsrail ordusu, 10 Ekim'de Beyrut'un merkezindeki Ras en-Neba ve el-Basta bölgelerini hedef alan iki hava saldırısı düzenlemişti.

ETİKETLER
Hizbullah İsrail Lübnan
Sıradaki Haber
İsrail'in Gazze'nin kuzey ve orta kesimine düzenlediği saldırılarda 96 kişi öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:53
Katil İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 43 bin 846'ya yükseldi
17:15
Adıyaman'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü
17:40
Altun: Daha temiz ve yeşil bir dünya için gerekli tüm adımları atıyoruz
17:27
Otomobiliyle ambulansın peşine takılarak yol isteyen sürücü yakalandı
16:49
Hamas'tan "İsrail'in işlediği suçlar karşısındaki sessizliğin bozulması" çağrısı
16:28
İstanbul'da aranan 1923 kişi gözaltına alındı
Tilkilerin kar eğlencesi
Tilkilerin kar eğlencesi
FOTO FOKUS
Uzungöl kaçak yapılardan temizlenecek
Uzungöl kaçak yapılardan temizlenecek
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ