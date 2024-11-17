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Dünya
AA 17.11.2024 22:22

İspanya'daki Filistin'e destek gösterisinde, katil İsrail yanlısı provokasyon amacına ulaşamadı

İspanya'nın başkenti Madrid'de sosyal medyadan yapılan duyurularla düzenlenen barışçıl Filistin'e destek gösterisi, yüzü maskeli soykırımcı İsrail yanlısı biri tarafından provoke edilmeye çalışılsa da amacına ulaşamadı.

Sosyal medyadan yapılan çağrılarla Madrid'in merkezindeki ünlü Retiro Park'taki "Şehit Melek Çeşmesi" (Fuente del Angel Caido) önünde toplanan bir grup İspanyol vatandaşı, soykırımcı İsrail'in Filistinli çocukları öldürmesini protesto etmek için eylem yaptı.

"Filistin için yere yat. Çocukların bombalanmasına dur." başlığıyla sadece 5 dakika boyunca yerde sessizce yatarak soykırımcı İsrail'in protesto edilmesinden oluşan eylem, yüzü maskeli İsrailli bir kadın tarafından provoke edildi.

Eylemi, katil İsrail bayrağı açarak ve siyonist sloganlar atarak provoke etmeye çalışan İsrailli kadın, zaman zaman eylemcilerin üstüne yürüyerek ortamı kızıştırmaya çalışsa da amacını gerçekleştiremedi.

Birbirlerini sürekli "Provokasyona düşmeyin", "Bırakın hiç önem vermeyin" diyerek uyaran İspanyollar, provokasyonlara "Katil İsrail", "Özgür Filistin" sloganları atarak cevap verdi.

Bu arada, parktaki çeşmenin önünden bazı İsrail vatandaşlarının da eylemcileri provoke etmeye çalıştığı ancak aynı karşılığı bulduğu görüldü.

"Bunun görünmez olmaya başlaması bizi endişelendiriyor"

Kısa süren eylem sonrasında açıklama yapan İspanyol vatandaşı Delfin Rodriguez "İsrail'in Filistin'deki soykırımının mağdurlarına karşı İspanya'da özel bir hassasiyet olduğuna inanıyorum. Çocukların, kadınların, yaşlıların, hastanelerin bombalanmasına karşı olmanın dünyanın hiçbir yerinde ulusal kimliği olamaz. Bu kadar fazla insanın öldürüldüğü görmek ve bunun görünmez olmaya başlaması bizi endişelendiriyor." dedi.

Katil İsrail'in saldırılarının başlamasından bu yana geçen 1 yılda on binlerce insanın öldürülmesinin ve her gün öldürülmeye devam edilmesinin günlük güncel haber akışından dolayı unutulduğunu belirten Rodriguez, bugün bir bomba altında olan insanların unutulmaması gerektiğini vurguladı

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