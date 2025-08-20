Açık 20.3ºC Ankara
AA 20.08.2025 03:49

Soykırımcı İsrail'e destek veren Microsoft'a çalışanlarından 'Gazze' eylemi

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'un çalışanları ve aktivistler, soykırımcı İsrail ordusuyla iş birliği yaptığı gerekçesiyle şirketin Washington eyaletindeki genel merkezinin önünde eylem yaptı.

Soykırımcı İsrail'e destek veren Microsoft'a çalışanlarından 'Gazze' eylemi

The Verge internet sitesinin haberine göre, Microsoft'un mevcut ve eski çalışanları, aktivistler ve bölge halkından oluşan ve "No Azure for Apartheid (Apartheid için açık gün yok)" isimli bir grup protestocu, Washington eyaletindeki Microsoft genel merkezinin önüne çadır kurdu ve pankartlar açtı.

Şirketin bir binasına "Şehit Filistinli Çocuklar Plazası" yazılı pankart asan protestocular, sosyal medya platformlarından yaptıkları paylaşımlarında da çadır kurdukları alanı "Özgürleştirilmiş Alan" olarak tanımladı.

Protesto alanında bir masa kurarak şirketin yöneticilerini de kendilerine katılmaya teşvik eden grup, Microsoft'tan katil İsrail ordusu ile anlaşmalarını iptal etmelerini istedi.

Grup yayınladığı basın bildirisinde de "Son 22 ayda Microsoft tabanlı toplu izleme silahı, Gazze'de Filistinlilere yönelik bombardıman ve kıyım için kullanıldı." ifadesine yer verildi.

Çalışanlar daha önce de CEO'yu protesto etmişti

Bazı Microsoft çalışanları, nisanda 50. yıl dönümü partisinde şirketin katil İsrail'e sağladığı hizmetlere tepki göstermişti.

Microsoft AI'ın üst düzey yöneticisi (CEO) Mustafa Süleyman'ın, şirketin 50. yıl dönümü partisinde yaptığı konuşma, Microsoft'un İsrail ile anlaşmalarını protesto eden çalışanlar tarafından yarıda kesilmişti.

Soykırımcı İsrail'e destek veren Microsoft'a çalışanlarından 'Gazze' eylemi

Seyircilerin arasından sahneye yaklaşan Microsoft çalışanı İbtihal Aboussad, Süleyman'a seslenerek, "Yapay zekayı iyilik için kullanmayı önemsediğini iddia ediyorsun ama Microsoft, İsrail ordusuna yapay zeka silahları satıyor. 50 bin insan öldü ve Microsoft, bölgemizdeki bu soykırımı destekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Associated Press tarafından 2025'in başlarında yapılan araştırma, Microsoft ve OpenAI'ın yapay zeka modellerinin, Gazze ve Lübnan'da bombalama hedeflerini seçmek için İsrail askeri programının parçası olarak kullanıldığını ortaya çıkarmıştı.

Soykırım İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı ABD Microsoft Gazze
