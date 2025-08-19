Parçalı Bulutlu 23.8ºC Ankara
Dünya
AA 19.08.2025 22:24

İsrail hükümeti, "güvenlik harcamaları" için 9 milyar dolarlık bütçe artışını onayladı

İsrail'de Soykırımcı Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı hükümet, 2025 yılı bütçesinin 755,9 milyar şekelden (yaklaşık 222 milyar dolar) 786,7 milyar şekele (yaklaşık 231 milyar dolar) çıkarılmasına onay verdi. 9 milyar dolarlık artış, "güvenlik harcamalarına" tahsis edilecek.

İsrail hükümeti, "güvenlik harcamaları" için 9 milyar dolarlık bütçe artışını onayladı
[Fotograf: Reuters]

İsrail Kanal 13 televizyonu haberinde, söz konusu artışın sebebinin, Gazze'ye yönelik devam eden saldırıların yanı sıra İran'la yaşanan savaş olduğuna işaret edildi.

Haberde, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırılar ve İran savaşı sebebiyle yıllık bütçe açığının yüzde 4,9'dan yüzde 5,2'ye yükseleceği ifade edildi.

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 62 bin 64 Filistinli hayatını kaybetti, 156 bin 573 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 10 bin 518 kişi yaşamını yitirdi, 44 bin 532 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 1996'ya çıktı, yaralıların sayısı da 14 bin 898 oldu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

OKUMA LİSTESİ