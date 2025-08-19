Parçalı Bulutlu 23.8ºC Ankara
Dünya
AA 19.08.2025 22:20

ABD, güvenlik garantileri çerçevesinde Ukrayna'da asker bulundurmayacağını tekrarladı

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Ukrayna'da güvenlik garantilerinin kalıcı bir barışı sağlamak için hayati önem taşıdığının farkında olduğunu ancak ABD’nin bunun için sahada asker bulundurmayacağını kesin bir dille belirttiğini söyledi.

ABD, güvenlik garantileri çerçevesinde Ukrayna'da asker bulundurmayacağını tekrarladı
[Fotograf: Reuters]

Leavitt, günlük basın toplantısında Ukrayna-Rusya barış görüşmeleri hakkında soruları cevapladı.

ABD’nin Ukrayna’da asker bulundurup bulundurmayacağı sorusuna Leavitt, “Güvenlik garantileri konusunda Başkan Trump, Ukrayna'da asker bulundurmayacağımızı kesin olarak belirtti ancak koordinasyona kesinlikle yardımcı olabilir ve belki de Avrupalı müttefiklerimize başka güvenlik garantileri sağlayabiliriz.” dedi.

Leavitt, Trump’ın, güvenlik garantilerinin kalıcı bir barışı sağlamak için hayati önem taşıdığının farkında olduğunu ifade ederek, ulusal güvenlik ekibini Avrupa'daki müttefikleri ile koordinasyon sağlamaları için görevlendirdiğini söyledi.

Rusya ve Ukrayna liderleri arasında önümüzdeki günlerde direkt bir görüşme için de çalışmaların devam ettiğini dile getiren Leavitt, “Başkan, her zaman bu savaşta bu iki ülke tarafından görüşülüp karara bağlanması gereken anlaşmazlık alanları olduğunu söyledi. Bu nedenle bu iki ülkenin doğrudan diplomasi yürütmesini istiyor.” diye konuştu.

Leavitt, Trump’ın her iki tarafın da ne istediğini ve nelerden vazgeçmek zorunda kalacağını anladığını savunarak, her iki liderin de birbirleriyle masaya oturmaya istekli olduklarını bu yüzden her iki taraftan da ilerleme gördüklerini kaydetti.

Rusya’nın, Trump'a ve onun “güçlü dış politika yaklaşımına” her zaman büyük saygı duyduğunu öne süren Leavitt, “Başkan Trump olmasaydı, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ile bu çıkmaz çözülemezdi. Dünkü cesaret verici görüşmelerin ardından bunu başarabilecek tek kişi oydu.” dedi.

ABD Ukrayna Rusya
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da yeni bir kaçak yerleşim yeri inşa etti
OKUMA LİSTESİ