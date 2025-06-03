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Dünya
AA 03.06.2025 08:41

Soykırımcı İsrail yine yardım almak isteyen Filistinlileri katletti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in bir kez daha yardım almak isteyen Filistinlileri hedef alması sonucu 24 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Soykırımcı İsrail yine yardım almak isteyen Filistinlileri katletti

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