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AA
HABER GİRİŞ
03.06.2025 08:41
, 03.06.2025 08:42
SON GÜNCELLEME
03.06.2025 08:42
Soykırımcı İsrail yine yardım almak isteyen Filistinlileri katletti
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in bir kez daha yardım almak isteyen Filistinlileri hedef alması sonucu 24 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...
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