Az Bulutlu 19.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Science Alert 03.06.2025 08:34

Güneş benzeri genç bir yıldızın çevresinde ilk kez su keşfedildi

Bilim insanları, ilk kez Güneş’e benzeyen genç bir yıldızın etrafındaki toz diskinde su buzu tespit etti. Bu buluş, gezegen sistemlerinin oluşumu ve Dünya’daki suyun kaynağına dair uzun süredir devam eden teorilere güçlü bir kanıt sundu.

Güneş benzeri genç bir yıldızın çevresinde ilk kez su keşfedildi

Johns Hopkins Üniversitesi öncülüğünde yürütülen çalışmada NASA’nın James Webb Uzay Teleskobu (JWST), Dünya’dan 155 ışık yılı uzaklıktaki HD 181327 adlı genç yıldız sisteminin çevresinde su buzu bulunduğunu ortaya koydu. Bu yıldız sadece 23 milyon yaşında; yani Güneş Sistemi’nin (4,6 milyar yıl) çok erken evresindeki bir benzerini temsil ediyor.

Yıldız henüz gezegenlerini oluşturacak olgunluğa erişmediği için çevresi yoğun bir toz ve gaz diskiyle çevrili. Araştırmacılar, teleskobun yakın kızılötesi spektrografı (NIRSpec) sayesinde suya özgü kimyasal izleri tespit etti.

"Kirli kartopları" yıldızın çevresini sarıyor

Tespit edilen su buzunun büyük kısmı, sistemin dış kuşağında yoğunlaşmış durumda ve toplam kütlenin yüzde 20’sinden fazlasını oluşturuyor. Bu yapı, Güneş Sistemi’ndeki Kuiper Kuşağı'nda bulunan "kirli kartopları"na, yani tozla karışık buz kütlelerine benziyor.

Yıldıza yaklaştıkça buz oranı azalıyor. Diskin ortasında neredeyse hiç suya rastlanmazken, bu durumun yıldızın yaydığı ultraviyole ışınımın buzu buharlaştırmasından kaynaklandığı düşünülüyor.

Gezegen oluşumuna ışık tutuyor

Araştırmanın baş yazarı Chen Xie’ye göre, buzul yapıların varlığı gezegen oluşumunu kolaylaştırıyor ve oluşacak kayalık gezegenlere su taşınmasını mümkün kılıyor. Bu da, tıpkı Dünya’da olduğu gibi, yaşama elverişli ortamların temelini atabilir.

Çalışmanın bir diğer yazarı Christine Chen, “25 yıl önce yüksek lisans öğrencisiyken hocam bana enkaz disklerinde buz olması gerektiğini söylerdi. Ama o zamanlar bunu gözlemleyecek yeterli donanıma sahip değildik,” diyor.

Yeni gözlemler yolda

HD 181327’nin çevresinde çarpışmaların devam ettiği ve buzlu parçacıkların uzaya saçıldığı da gözlemlendi. Bu da, sistemin hâlâ aktif bir oluşum süreci içinde olduğunu gösteriyor.

Araştırmacılar, James Webb gibi teleskoplarla benzer sistemleri incelemeye devam ederek gezegen sistemlerinin nasıl şekillendiğine dair daha fazla bilgi edinmeyi hedefliyor.

Çalışmanın sonuçları Nature dergisinde yayımlandı.

ETİKETLER
NASA Uzay
Sıradaki Haber
Genç kız korkuyla emniyet kemerini çözdü, 50 metreden aşağı düştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:06
Bayraktar TB3 TCG Anadolu'da 100 sortiyi tamamladı
08:59
BioNTech ve BMS'den kanser ilacı geliştirmek için ortaklık
08:48
Güney Kore, devlet başkanlığı seçimleri için sandık başına gitti
08:42
Soykırımcı İsrail yine yardım almak isteyen Filistinlileri katletti
08:39
Gürbulak'ta kömüre emdirilmiş 1,8 ton uyuşturucu ele geçirildi
08:24
Çorum'da polisten kaçan sürücünün ehliyetine 7 yıl el konuldu
İtalya'da Etna Yanardağı güçlü şekilde kül ve lav püskürttü
İtalya'da Etna Yanardağı güçlü şekilde kül ve lav püskürttü
FOTO FOKUS
Marmaris açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem
Marmaris açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ